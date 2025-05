CNG

Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

AdCNG

SıralamaNo.6148

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif200,000,000

Ümumi Təchizat200,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7022420537018343,2022-01-11

Ən Aşağı Qiymət0.002182786033446447,2024-09-19

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatChanger allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.