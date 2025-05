CATGOLD

Dive into the world of feline gold mining where players become moguls of their own mining empires

AdCATGOLD

SıralamaNo.2550

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi2,400,000,000

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.24%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.001858629719301937,2025-01-09

Ən Aşağı Qiymət0.00007109298508476,2025-03-14

İctimai BlokçeynTONCOIN

TəqdimatDive into the world of feline gold mining where players become moguls of their own mining empires

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.