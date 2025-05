BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

SıralamaNo.2988

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)10.85%

Dövriyyə Təklifi510,232

Maksimum Təklif1,000,000

Ümumi Təchizat910,789

Dövriyyə Faizi0.5102%

Buraxılış Tarixi2021-04-12 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi553.31998667,2021-04-27

Ən Aşağı Qiymət0.04512060669859712,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

