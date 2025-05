BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

SıralamaNo.854

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4.66%

Dövriyyə Təklifi661,839,478

Maksimum Təklif700,000,000

Ümumi Təchizat645,461,765.7324194

Dövriyyə Faizi0.9454%

Buraxılış Tarixi2021-07-14 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.12915576713788,2021-12-08

Ən Aşağı Qiymət0.011035823943177085,2025-04-15

İctimai BlokçeynBSC

