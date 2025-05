BSSB

The BitStable Protocol is the platform through which anyone, anywhere can generate the DAII stablecoin against bitcoin ecosystem collateral assets.

AdBSSB

SıralamaNo.3924

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif12,396,873.28384777

Ümumi Təchizat12,396,873.28384777

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.907564476186245,2023-12-19

Ən Aşağı Qiymət0.02287320351031678,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatThe BitStable Protocol is the platform through which anyone, anywhere can generate the DAII stablecoin against bitcoin ecosystem collateral assets.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.