$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

SıralamaNo.1869

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.42%

Dövriyyə Təklifi79,211,621

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat175,600,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.44383087,2021-03-07

Ən Aşağı Qiymət0.016295523569938925,2025-05-04

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

