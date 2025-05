BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

SıralamaNo.2206

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi8,805,610,436.959196

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat9,999,441,090.619734

Dövriyyə Faizi0.8805%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.006581150523754759,2024-04-01

Ən Aşağı Qiymət0.000058965257109979,2025-04-24

İctimai BlokçeynSOL

