BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

SıralamaNo.867

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.34%

Dövriyyə Təklifi147,218,705.3901309

Maksimum Təklif200,000,000

Ümumi Təchizat200,000,000

Dövriyyə Faizi0.736%

Buraxılış Tarixi2021-04-08 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi6.92578088,2021-04-09

Ən Aşağı Qiymət0.08888286679092376,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

