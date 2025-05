BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

SıralamaNo.1383

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi217 500 000

Maksimum Təklif300 000 000

Ümumi Təchizat300 000 000

Dövriyyə Faizi0.725%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.2414166920123846,2023-02-09

Ən Aşağı Qiymət0.007666537267199644,2025-04-15

İctimai BlokçeynAPTOS

Sektor

Sosial Media

