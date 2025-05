BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

AdBLOCX

SıralamaNo.1611

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.74%

Dövriyyə Təklifi100,105,173.9817376

Maksimum Təklif169,000,000

Ümumi Təchizat115,261,139.77234636

Dövriyyə Faizi0.5923%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.35030075592322985,2023-11-29

Ən Aşağı Qiymət0.007656493106448545,2025-03-11

İctimai BlokçeynNONE

Təqdimat"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.