Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

SıralamaNo.925

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,40

Dövriyyə Təklifi172.811.307,79

Maksimum Təklif320.000.000

Ümumi Təchizat316.493.482,1

Dövriyyə Faizi0.54%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.5485619885603312,2022-01-18

Ən Aşağı Qiymət0.015511059945465061,2022-12-19

İctimai BlokçeynSOL

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.