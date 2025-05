BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

AdBLENDR

SıralamaNo.1676

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.26%

Dövriyyə Təklifi40,057,909.37023298

Maksimum Təklif42,000,000

Ümumi Təchizat42,000,000

Dövriyyə Faizi0.9537%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.2763998001721975,2024-03-30

Ən Aşağı Qiymət0.029435313765964553,2024-03-02

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.