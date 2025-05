BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

SıralamaNo.1584

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.04%

Dövriyyə Təklifi2,677,034,361

Maksimum Təklif3,800,000,000

Ümumi Təchizat3,800,000,000

Dövriyyə Faizi0.7044%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03696337522917914,2022-11-06

Ən Aşağı Qiymət0.00073821718670139,2024-06-25

İctimai BlokçeynBIZA

