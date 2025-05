BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

SıralamaNo.1369

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.09%

Dövriyyə Təklifi10,578,424

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat21,000,000

Dövriyyə Faizi0.5037%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət2.4 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi44.5205627668438,2022-05-15

Ən Aşağı Qiymət0.16099897458104975,2025-04-05

İctimai BlokçeynBFIC

