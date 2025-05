BBL

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

SıralamaNo.2340

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,01%

Dövriyyə Təklifi944 398 949,5522338

Maksimum Təklif1 000 000 000

Ümumi Təchizat1 000 000 000

Dövriyyə Faizi0.9443%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.45241670519348387,2024-02-28

Ən Aşağı Qiymət0.000258220372620963,2025-05-06

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

