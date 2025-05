BABYBTC

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

SıralamaNo.2555

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi999,989,595.94

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,989,595.94

Dövriyyə Faizi0.9999%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.01001110548545098,2024-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.000161134740565925,2025-05-06

İctimai BlokçeynSOL

