AZUR

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

SıralamaNo.1713

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.12%

Dövriyyə Təklifi200,743,303.4715348

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.2007%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.23963218999016953,2024-07-20

Ən Aşağı Qiymət0.00753816466658524,2025-04-22

İctimai BlokçeynETH

