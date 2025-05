AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

AdAX

SıralamaNo.2597

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi2,853,891

Maksimum Təklif30,000,000

Ümumi Təchizat30,000,000

Dövriyyə Faizi0.0951%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi28.62682125,2021-04-09

Ən Aşağı Qiymət0,2021-02-10

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatAurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.