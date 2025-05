AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

SıralamaNo.2160

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)182.46%

Dövriyyə Təklifi76,665.77431635

Maksimum Təklif80,638.18932503

Ümumi Təchizat78,173.31404734

Dövriyyə Faizi0.9507%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi13532.25332614,2021-02-19

Ən Aşağı Qiymət6.7414670040201266,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

