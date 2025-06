ARENA

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

AdARENA

SıralamaNo.652

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi2,452,961,140.208271

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.2452%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03619950237225904,2024-10-29

Ən Aşağı Qiymət0.002959596525266224,2024-10-29

İctimai BlokçeynAVAX_CCHAIN

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.