APN

Apron is a decentralized infrastructure service Network, it can be a parachain built on Polkadot and provide API service for polkadot ecosystem and blockchain network of DApp and DeFi.

AdAPN

SıralamaNo.2968

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,00

Dövriyyə Təklifi93.500.000

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat1.000.000.000

Dövriyyə Faizi0.0935%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.828298,2021-04-21

Ən Aşağı Qiymət0.000190219475226859,2025-05-05

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatApron is a decentralized infrastructure service Network, it can be a parachain built on Polkadot and provide API service for polkadot ecosystem and blockchain network of DApp and DeFi.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.