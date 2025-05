ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

SıralamaNo.1264

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.95%

Dövriyyə Təklifi61,393,610.56854282

Maksimum Təklif200,000,000

Ümumi Təchizat199,088,241.2788123

Dövriyyə Faizi0.3069%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.777902393038671,2024-03-04

Ən Aşağı Qiymət0.04738546373708529,2024-09-05

İctimai BlokçeynETH

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.