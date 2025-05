AIXCB

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

SıralamaNo.1027

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.02%

Dövriyyə Təklifi993,506,898

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat993,506,898

Dövriyyə Faizi0.9935%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.11715465291895416,2025-01-02

Ən Aşağı Qiymət0.000575701489026845,2024-12-09

İctimai BlokçeynBASE

Sektor

Sosial Media

