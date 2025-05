AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

SıralamaNo.158

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)10.13%

Dövriyyə Təklifi1,099,998,571.052378

Maksimum Təklif1,099,999,958.01

Ümumi Təchizat1,099,998,571.052378

Dövriyyə Faizi0.9999%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.479160142705961,2025-01-02

Ən Aşağı Qiymət0.001725457772544541,2024-10-25

İctimai BlokçeynSOL

Sektor

Sosial Media

