AGON

A multi-modal AI superintelligence that leverages a network of specialized agents across multiple domains.

AdAGON

SıralamaNo.1154

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.28%

Dövriyyə Təklifi1,000,000,000

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.02454085562608302,2025-02-09

Ən Aşağı Qiymət0.002033433764252593,2025-01-25

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatA multi-modal AI superintelligence that leverages a network of specialized agents across multiple domains.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.