Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

SıralamaNo.441

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)11,51%

Dövriyyə Təklifi479 999 995,7689212

Maksimum Təklif500 000 000

Ümumi Təchizat500 000 000

Dövriyyə Faizi0.9599%

Buraxılış Tarixi2018-12-18 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.6970735396414783,2025-04-16

Ən Aşağı Qiymət0.0161023174991,2020-03-13

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

