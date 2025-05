ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

SıralamaNo.1339

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.08%

Dövriyyə Təklifi101,026,560

Maksimum Təklif225,180,000

Ümumi Təchizat121,605,773

Dövriyyə Faizi0.4486%

Buraxılış Tarixi2022-04-17 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət1.1 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.5703190389504647,2024-01-12

Ən Aşağı Qiymət0.03026414280417002,2024-11-12

İctimai BlokçeynABEL

