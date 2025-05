A47

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

AdA47

SıralamaNo.951

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.26%

Dövriyyə Təklifi999,990,395

Maksimum Təklif999,990,395

Ümumi Təchizat999,990,395

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.04449119884159218,2025-03-17

Ən Aşağı Qiymət0.000096002291123415,2025-01-28

İctimai BlokçeynSOL

Sektor

Sosial Media

