MEXC DEX+ Xidmət Müqaviləsi
Son Yeniləmə: 31 Yanvar 2025
A) Bu DEX Xidmət Müqaviləsi (“Müqavilə”) sizin (“siz”, “sizin” və ya “İstifadəçi”) və MEXC Global (“biz”, “bizim”, "bizə" və ya “MEXC”) arasında bir müqavilədir. Bu, mexc.com və ya bizə aid əlaqəli veb-saytlar, tətbiq proqramlaşdırma interfeysləri və mobil tətbiqlər (ümumilikdə "Platforma") vasitəsilə MEXC-in DEX Məhsulundan (bundan sonra 'DEX' adlandırılacaq) və əlaqəli ticarət xidmətlərindən istifadənizi tənzimləyən şərtləri və qaydaları müəyyən edir.
B) Bu Müqavilədəki şərtlər və qaydalar İstifadəçi Müqaviləsi, Məxfilik Siyasəti, Risk Açıqlaması və ya MEXC tərəfindən mütəmadi olaraq yayımlanan DEX məhsulları və əlaqəli ticarət xidmətləri ilə bağlı digər razılaşma və ya nəşrlər (ümumilikdə “Hüquqi Sənədlər”) ilə tamamlayıcıdır. Əgər bu Müqavilənin şərtləri Hüquqi Sənədlərlə ziddiyyət təşkil edərsə, bu Müqavilədəki şərtlər üstünlük təşkil edəcəkdir. DEX məhsullarımızdan və əlaqəli xidmətlərimizdən istifadə etməzdən əvvəl, bu Müqaviləni və Hüquqi Sənədləri diqqətlə oxumalısınız.
C) MEXC-in DEX məhsullarını və əlaqəli ticarət xidmətlərini ("Xidmət" və ya "Xidmətlər") istifadə etməklə bu Müqavilənin şərtlərini və qaydalarını, Hüquqi Sənədlərdə (bizim tərəfimizdən mütəmadi olaraq yayımlana biləcək hər hansı düzəlişlər daxil olmaqla) göstərilən şərtləri oxuduğunuzu, qəbul etdiyinizi və tamamilə başa düşdüyünüzü qəbul etmiş olursunuz. Əgər bu Müqavilədə və ya Hüquqi Sənədlərdə göstərilən şərtlərin hər hansı birinə razı deyilsinizsə, Xidmətlərdən istifadəni dərhal dayandırmanız tövsiyə olunur. Xidmətləri istifadə etməyə davam etməklə bu Müqavilənin və Hüquqi Sənədlərin bütün şərtlərinə tamamilə razı olduğunuzu qəbul etmiş sayılırsınız.
D) Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, müəyyən yurisdiksiyalarda yaşayan bəzi istifadəçilər Xidmətlərə daxil ola bilməzlər. Bu yurisdiksiyalara Şimali Koreya, Kuba, Sudan, Suriya, İran, Materik Çini, Sinqapur, ABŞ, Böyük Britaniya, Honqkonq, Ukraynanın Rusiya nəzarətində olan bölgələri (hazırda Krım, Donetsk və Luqansk bölgələri), Sevastopol və Kanada daxildir (birlikdə “Qadağan Olunmuş Ölkələr” adlanır). Yuxarıda göstərilən siyahı tam deyil və MEXC tərəfindən əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən birtərəfli qaydada dəyişdirilə bilər.
A) Xidmətlər müəyyən Rəqəmsal Aktivləri müxtəlif blockchain şəbəkələri (“Üçüncü Tərəf Blockchain-ləri”) vasitəsilə alıb-satmağa imkan verən yığıcılardan ibarətdir. Xidmətləri yerinə yetirərkən MEXC məlumat göstərmə platforması və sizdən düzgün təlimat aldıqdan sonra satış və ya alış əmri (bir "Əmr") verən vasitəçi rolunu oynayır. Lakin MEXC qeyd olunan əmrlərin tamamlanmasına və ya bu cür əmrlərin vaxtında yerinə yetiriləcəyinə zəmanət vermir.
B) Rəqəmsal pul kisələri blockchain texnologiyasının müxtəlif mərkəzləşdirilməmiş xüsusiyyətlərinə malik ola bilər. Bu mərkəzləşdirilməmiş xidmətlər bank maliyyə institutlarından fərqlidir. Siz başa düşür və qəbul edirsiniz ki, MEXC Şəxsi Açar və Xatırladıcı İfadənizin saxlanmasına görə məsuliyyət daşımır. Şəxsi Açarınız və Xatırladıcı İfadəniz lazımi icazə verilmiş üçüncü tərəf xidmət təminatçısına etibar edilib. Həmçinin, MEXC hesabınızın və şifrənizin məxfiliyini və təhlükəsizliyini qorumağın yalnız sizin məsuliyyətinizdə olduğunu qəbul edir və başa düşürsünüz və MEXC hesabınızda aparılan bütün fəaliyyətlərə (məlumatların açıqlanması, məlumatların yayılması, razılıq üçün onlayn klikləmə və ya müxtəlif qaydalı razılaşmaların təqdim edilməsi, razılaşmaların onlayn yenilənməsi və ya xidmətin alınması və s. daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq) görə məsuliyyət daşıyırsınız. Hesablarınız və şifrələrinizdən istifadə edərək edilən bütün əməliyyatlar və bəyanatlar üçün tam məsuliyyət daşıyırsınız.
C) MEXC DEX+ xidmətlərindən istifadə etmək üçün şəxsi rəqəmsal pul kisənizi əlaqələndirə bilərsiniz. Bu kimi hallarda şəxsi açar və mnemonik ifadə yalnız sizin məsuliyyətiniz altında yaradılır və saxlanılır. Nə MEXC, nə də hər hansı səlahiyyətli üçüncü tərəf xidmət təminatçısı sizin pul kisənizə giriş imkanı əldə etmir. Təsdiqinizdən və ya icazənizdən asılı olmayaraq pul kisənizlə əlaqəli bütün əməliyyatlara görə yalnız siz cavabdehsiniz. Bu səbəbdən yaranan bütün nəticələrə görə tam məsuliyyəti öz üzərinizə götürürsünüz.
D) Xidmətlərimizdə önə çıxan siyahılardakı Rəqəmsal Aktivlər sənaye tərəfindən tanınan Rəqəmsal Aktivlər məlumat analizi platformalarında (məsələn, coingecko.com) olan sıralamaları, Rəqəmsal Aktivin Xidmətlərdəki performansı və önə çıxan siyahılarla bağlı siyasətlərimiz daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq müxtəlif amillərə əsasən müəyyən edilir. Siz başa düşür və qəbul edirsiniz ki, biz heç bir Rəqəmsal Aktivi önə çıxan siyahılarda dəstəkləmirik və ya təşviq etmirik. Bizim öz mülahizəmizə əsasən önə çıxan siyahılarda və ya Xidmətlər çərçivəsində yer alan hər hansı bir Rəqəmsal Aktivi əlavə etmək, dəyişdirmək, yeniləmək və ya silmək hüququmuz var.
E) Siz Xidmətlərdən yalnız qanuni məqsədlər üçün istifadə edəcəyinizə razılaşırsınız və onları Müvafiq Qanunlara uyğun olmayan şəkildə istifadə etməyəcəyinizi qəbul edirsiniz. Siz, həmçinin bu Müqaviləyə, Xidmət Şərtlərinə, eləcə də MEXC tərəfindən vaxtaşırı yayımlanan və yenilənən bütün qaydalara, şərtlərə və digər bildirişlərə və müvafiq razılaşmalara, o cümlədən elanlara, prosedur təlimatlarına, risk açıqlamalarına və digər qaydalara və şərtlərə riayət edəcəyinizi qəbul edirsiniz.
F) Siz razılaşırsınız və qəbul edirsiniz ki, Xidmət məhsulun ilkin versiyasıdır və hələ tam audit olunmayıb. Belə prototip məhsul və ya xidmətlərdən istifadəniz nəticəsində yarana biləcək hər hansı itkilərə görə biz məsuliyyət daşımırıq və itirilmiş Rəqəmsal Aktivləri sizə kompensasiya etmək və ya ödəmək öhdəliyimiz yoxdur.
A) Xidmətlərə daxil olduğunuz və onlardan istifadə etdiyiniz müddətdə müxtəlif qaz haqları ilə qarşılaşa bilərsiniz. Xidmətlər çərçivəsində hər hansı Üçüncü Tərəf Blockchain-də yaranan qaz haqları tamamilə sizin tərəfinizdən ödəniləcək.
B) Üçüncü Tərəf Protokol Haqları. Xidmətlərdən istifadə və onlara daxil olma zamanı Rəqəmsal Aktiv transferləriniz də daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq digər üçüncü tərəf protokol haqları yarana bilər. Bu cür üçüncü tərəf protokol haqlarının hamısına görə tamamilə özünüz məsuliyyət daşıyırsınız.
C) Xidmət Haqları. Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, MEXC hazırda heç bir xidmət haqqı (“Xidmət Haqları”) tutmur, lakin gələcəkdə sizdən Xidmət Haqqı almaq hüququnu özündə saxlayır. Sizə Xidmətlər təqdim etdiyimiz üçün müəyyən Xidmət Haqları tətbiq edə bilərik. Xidmət Haqları Xidmətlər vasitəsilə həyata keçirdiyiniz əməliyyat məbləğinin müəyyən faizi ola bilər. Xidmətlərdən istifadəniz üçün ödəniş olaraq müvafiq Xidmət Haqları əməliyyat məbləğinizdən çıxılacaq. Hər hansı bir Xidmət Haqqı cədvəli vaxtaşırı platformamızda dərc olunacaq və biz bu cədvəli öz mülahizəmizə əsasən yeniləmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.
A) Xidmətlər yüksək dərəcədə mürəkkəb və dəyişkən maliyyə alətlərinin ticarət edilməsinə imkan verir və belə ticarət sizi kiber təhlükəsizlik riskləri və itki riski daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq bir sıra risklərə məruz qoya bilər. Buna görə də, mövcud risklər barədə məlumatlı olmağınızı tövsiyə edirik. Xidmətlərdən istifadə etməklə siz bu risklər barədə məlumatlı olduğunuzu qəbul etmiş sayılırsınız.
B) Siz başa düşür və razılaşırsınız ki, Rəqəmsal Aktivlərinizi geri alarkən və ya onlara daxil olarkən, həmin aktivlərin rəqəmsal pul kisənizə daxil olması üçün tələb olunan faktiki vaxt dəyişə bilər və rəqəmsal pul kisənizə köçürülən və orada göstərilən Rəqəmsal Aktivlər yekun hesab ediləcəkdir. MEXC yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən yaranan hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır.
C) Siz razılaşırsınız ki, öz səhviniz və ya yanlışlığınız nəticəsində yaranan hər hansı və bütün itkiləri öz üzərinizə götürəcəksiniz. Bu itkilərə, lakin yalnız bunlarla məhdudlaşmayaraq, aşağıdakılar daxildir: əməliyyat təlimatlarına uyğun hərəkət etməmək, Xidmətlərimiz vasitəsilə vaxtında əməliyyat aparmamaq, hesab təhlükəsizlik parametrlərini unutmaq və ya sızdırmaq, şifrənin sındırılması, kompüterinizin üçüncü şəxslər tərəfindən hücuma məruz qalması və ya ələ keçirilməsi, həmçinin Rəqəmsal Aktivlərin transfer etmək və ya almaq üçün səhv ünvana daxil olmaq.
D) MEXC və ya onun səlahiyyətli üçüncü tərəf xidmət təminatçıları tərəfindən idarə olunmayan pul kisəsini əlaqələndirərək xidmətdən istifadə etdiyiniz halda, həmin pul kisəsi ilə əlaqəli və ya onunla əlaqəli hər hansı əməliyyatlarla bağlı bütün nəticə və öhdəlikləri qəbul etdiyinizi və üzərinizə götürdüyünüzü təsdiq edirsiniz. Nə MEXC, nə də onun səlahiyyətli üçüncü tərəf xidmət təminatçıları bu əməliyyatlardan yaranan hər hansı zərər, itki və ya icazəsiz əməliyyatlara görə məsuliyyət daşımır.
E) Siz başa düşür və razılaşırsınız ki, Xidmətlərdən istifadə etdiyiniz zaman Üçüncü Tərəf Blokçeynlərinə daxil ola və onlardan istifadə edə bilərsiniz. MEXC Üçüncü Tərəf Blokçeynlərindən istifadəniz və ya onlara girişiniz nəticəsində yaranan hər hansı və bütün itkilərə görə məsuliyyət daşımır. MEXC müqavilə boşluqları, haker hücumları, fəaliyyətin dayandırılması, biznesin ləğvi, iflas, anormal dayandırılma və ya Üçüncü Tərəf Blokçeyn əməliyyatlarının sona çatması və digər potensial risklər nəticəsində yaranan itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Bundan əlavə, yuxarıda qeyd olunan risklər nəticəsində çəkə biləcəyiniz hər hansı və bütün itkiləri öz üzərinizə götürməyə razılaşırsınız. Əgər bu risklər nəticəsində hər hansı bir itki ilə qarşılaşsanız, rəqəmsal pul kisənizdə saxlanılan Rəqəmsal Aktivlərin daimi olaraq itə biləcəyini başa düşür və qəbul edirsiniz.
F) Xidmət, həmçinin üçüncü tərəf veb-saytlarına ("Üçüncü Tərəf Veb-saytları") və tətbiqlərinə ("Üçüncü Tərəf Tətbiqləri") keçid və ya onlardan istifadə imkanları təqdim edə, yaxud digər şəkildə üçüncü tərəflərə məxsus məzmunu, məlumatı, xidmətləri, tətbiqləri və ya materialları ("Üçüncü Tərəf Materialları") göstərə, daxil edə və ya əlçatan edə bilər. Xidmətdəki Üçüncü Tərəf Veb-saytlarına keçidlərin mövcudluğu MEXC-in orada təqdim edilən hər hansı məhsul, xidmət, məlumat və məsuliyyətin istisnasını təsdiqlədiyi mənasına gəlmir və MEXC oradakı məlumatların düzgünlüyünə zəmanət vermir. Hər hansı bir Üçüncü Tərəf Veb-saytına və ya Tətbiqinə keçid etdiyiniz və ya onlardan istifadə etdiyiniz zaman sizə Xidməti tərk etdiyiniz barədə xəbərdarlıq edilməyə bilər, lakin siz artıq həmin başqa veb-saytın və ya platformanın şərt və qaydalarına (gizlilik siyasətləri daxil olmaqla) tabe olursunuz. Bu kimi Üçüncü Tərəf Veb-saytları, Tətbiqləri və Materialları MEXC-in nəzarətində deyil və onların bir qismi heç bir şəkildə müdaxilə və ya dəstək alınması mümkün olmayan “açıq” tətbiqlər ola bilər. MEXC bu Üçüncü Tərəf Veb-saytları, Tətbiqləri və Materiallarına görə heç bir məsuliyyət daşımır. MEXC bu keçidləri yalnız rahatlıq məqsədilə təqdim edir və həmin veb-saytları, tətbiqləri və ya onların məhsul və xidmətlərini nəzərdən keçirmir, təsdiqləmir, izləmir, zəmanət vermir və heç bir bəyanatla çıxış etmir. Siz bu keçidlərdən tam şəkildə öz məsuliyyətinizlə istifadə edirsiniz. MEXC Üçüncü Tərəf Veb-saytları və Tətbiqlərində yer alan məhsul və xidmətlərdən istifadəniz nəticəsində yarana biləcək hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. MEXC və hər bir Üçüncü Tərəf Veb-saytı və Tətbiqi müstəqil hüquqi subyektlərdir və bu Müqavilə tərəflər arasında heç bir nümayəndəlik, tərəfdaşlıq və ya əməkdaşlıq münasibəti yaratmır. MEXC və hər bir Üçüncü Tərəf Veb-saytı və Tətbiqi yalnız öz müqavilə və razılaşmalarının icrasından yaranan iddia, borc və mübahisələrə görə məsuliyyət daşıyır.
G) Üçüncü Tərəf Blokçeyndə Nasazlıqlar. Siz anlayır və razılaşırsınız ki, əgər MEXC və ya hər hansı Üçüncü Tərəf Blokçeyn düzgün işləməzsə və ya Xidmətlər aşağıdakı hallara görə dayandırılarsa və nəticədə siz Xidmətlərdən istifadə edə, əmrləri yerinə yetirə və ya müvafiq əməliyyatları icra edə bilməsəniz, bununla bağlı yaranan hər hansı itkiyə görə MEXC məsuliyyət daşımır. Bu hallar yalnız bunlarla məhdudlaşmayaraq nasazlıq, gecikmə, fasilə, sistemin cavab verməməsi, sistemin gec cavab verməsi və ya digər gözlənilməz və qeyri-adi vəziyyətləri əhatə edir. Bu şərtlərə aşağıdakılar daxil ola bilər, lakin bunlarla məhdudlaşmır:
- Üçüncü Tərəf Blockchain fəaliyyətini dayandırır, ləğv edir və/və ya sonlandırır, həmçinin Xidmətləri anormal şəkildə dayandırır və ya sonlandırır,
- MEXC və ya Üçüncü Tərəf Blockchain tərəfindən elan edilən texniki xidmət səbəbindən xidmətin dayandırılması,
- Sistem məlumatları ötürə bilmir,
- Üçüncü Tərəf Blockchain-in dayandırılmasına səbəb olan Fors-major hallar.
- Üçüncü Tərəf Blockchain xidmətinin haker hücumları, kompüter virusları, texniki tənzimləmələr və ya nasazlıqlar, veb-saytın yenilənməsi, bank problemləri, qanuni və ya hökumət tənzimləmələrindən irəli gələn müvəqqəti bağlanması və s. səbəbindən kəsilməsi və ya gecikməsi.
- Üçüncü Tərəf Blockchain xidmətinin kompüter sisteminin zədələnməsi, nasaz olması və ya normal fəaliyyət göstərə bilməməsi səbəbindən kəsilməsi və ya gecikməsi.
- Sektordakı mövcud texnologiya ilə proqnozlaşdırıla və ya həll oluna bilməyən texniki problemlərdən yaranan itkilər.
- Sizin və ya digər üçüncü tərəflərin üçüncü tərəfin səhvi və ya gecikməsi səbəbindən üzləşdiyi itkilər.
- Sizin və ya digər üçüncü tərəflərin qanunvericilik, qaydalar və/və ya hökumət qərarlarındakı dəyişikliklər səbəbindən üzləşdiyi itkilər.
- Sizin və ya digər üçüncü tərəflərin qarşısıalınmaz, qaçılmaz və/və ya həlli mümkün olmayan obyektiv hallardan qaynaqlanan Fors-major hallar səbəbindən üzləşdiyi itkilər.
Siz başa düşür və razılaşırsınız ki, yuxarıda qeyd olunan səbəblər anormal əməliyyatlara, qiymət dalğalanmalarına, bazar dəyişikliklərinə, bazarın dayanmasına və digər mümkün qeyri-adi hallara səbəb ola bilər. Həmçinin, bu risk açıqlamasının tam və hərtərəfli olmadığını qəbul edirsiniz. MEXC mövcud vəziyyətə əsasən əmrlərinizi yerinə yetirməkdən imtina edə bilər. Bundan əlavə, siz anlayır və razılaşırsınız ki, MEXC yuxarıda qeyd olunan hallarla bağlı yaranan hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır.
Xüsusi Xatırlatma: Xidmətlərimizdən istifadə etməklə potensial riskləri özünüz idarə etməyə, Rəqəmsal Aktivlərdə investisiya dəyərini və risklərini qiymətləndirməyə və bütün sərmayənizi itirmək ehtimalı da daxil olmaqla maliyyə risklərini üzərinizə götürməyə razı olduğunuz hesab edilir. Hər hansı marja ticarəti aparmazdan əvvəl maliyyə vəziyyətinizi və riskə dözümlülüyünüzü nəzərə almalı və Rəqəmsal Aktivlərin investisiya risklərini tam başa düşdüyünüzü qəbul etməlisiniz. Rəqəmsal Aktivlərlə marja ticarəti apararkən həm qazanc əldə edə, həm də itki ilə üzləşə biləcəyinizi anlayırsınız. Bu Müqavilədəki Risk Xatırlatması marja ticarəti ilə bağlı bütün riskləri əhatə etmir. Buna görə də bu investisiyanın yüksək riskli ola biləcəyini nəzərə almağınız və ehtiyatlı investisiya etməyiniz tövsiyə olunur.
A) Platformamızdakı Xidmətlərimizi istifadə etməyinizin nə bizimlə, nə də hər hansı bir üçüncü tərəflə heç bir şəkildə əlaqəsi olmayan, sizin öz iqtisadi vəziyyətinizə və müvafiq risklərə dair məlumatınıza əsaslanan tamamilə könüllü bir fəaliyyət olduğunu qəbul edirsiniz.
B) Bizim tərəfimizdən sizinlə aparılan bütün əməliyyatlar “yalnız icra”, “investisiya məsləhəti deyil” və "olduğu kimi" əsaslarına görə olacaq. İnvestisiyalarınızla bağlı müstəqil qiymətləndirmənizə əsaslanmalısınız və bizdən hər hansı bir əməliyyatla əlaqədar investisiya məsləhəti alma haqqınız yoxdur. MEXC heç bir investisiya məsləhəti vermir və buna görə də heç bir öhdəliyi yoxdur.
A) MEXC Xidmət performansına zəmanət vermir və xidmətlərimizdən istifadə edərkən öz araşdırmalarınızı aparmaq sizin məsuliyyətinizdir. Siz xidmətlərdən istifadə etməklə əlaqəli hər hansı risklər nəticəsində yaranan itki və məsuliyyəti yalnız özünüzün daşıyacağınızı qəbul edir və MEXC-in bu məsələdə heç bir məsuliyyət daşımadığını qəbul edirsiniz. Siz DEX ticarətində itkilər yaşaya biləcəyinizi qəbul edir və bu cür itkiləri yalnız öz üzərinizə götürdüyünüzü qəbul edirsiniz.
B) Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, hər hansı bir öhdəliyinizi yerinə yetirməməyiniz nəticəsində və MEXC-in sizin əmrlərinizə uyğun hərəkət etməsi və ya bu Müqavilə, İstifadəçi Müqaviləsi və xidmətlərimizdən istifadə ilə bağlı mütəmadi olaraq yayımlayacağımız digər qaydalara və ya müqavilələrə uyğun hərəkət etməsi ilə əlaqədar yaranan hər hansı bir məsuliyyət, itki və ya xərcin hamısını yalnız siz ödəyəcəksiniz.
C) Siz razılaşırsınız və qəbul edirsiniz ki, hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirməməyiniz və ya bizim məqbul nəzarətimiz xaricində olan bir səbəbdən yaranan itkilər, xərclər və ya digər zərərlər ilə əlaqədar sizə qarşı heç bir məsuliyyət daşımayacağıq və bunun səbəbi bizim nəzarətimiz xaricindədir.
D) Siz başa düşür və qəbul edirsiniz ki, MEXC-in ümumi məsuliyyəti yalnız sizdən toplanan Xidmət Haqqı məbləği ilə məhdudlaşır.
Bu müqavilə ingilis dilində tərtib edilib. Bu müqavilənin digər dillərə tərcümələri mövcud olsa da, belə tərcümələr yenilənmiş və ya tam olmaya bilər. Buna görə də siz razılaşırsınız ki, bu müqavilənin ingilis dilindəki versiyası ilə hər hansı bir tərcüməsi arasında uyğunsuzluq yaranarsa, ingilis dilindəki versiya üstünlük təşkil edəcək.