MEXC P2P-də likvidliyi təmin edərək aylıq 1.000 USDT-ə qədər mükafatlar qazanın.
Faydalar
Zəmanətli Aylıq Mükafatlar
Aktiv qalın, reklamlar yayımlayın və rəqabətədavamlı qiymətlərlə likvidliyi təmin edin. Performansınıza əsasən hər ay sabit USDT ödənişləri alın.
Görünürlülük Artımı
Əmr axınını artırmaq və ticarət həcminizi böyütmək üçün P2P bazarında prioritet yer qazanın.
Özəl Hesab Dəstəyi
Qeydiyyat, mübahisələrin həlli və fərdi xidmət üçün birbaşa regional MEXC nümayəndəsinə müraciət edin.
Necə Gəlir Əldə Etmək Olar?
Aktiv qalın, reklamlarınızın rəqabət gücünü qoruyun və daha yüksək ödənişlərin kilidini açmaq üçün sabit performans göstərin.
Fəaliyyəti artırın
Reklam əhatəsini və əlaqəni artırmaq üçün davamlı olaraq onlayn qalın.
Reklam rəqabətliliyini artırın
Daha çox alıcı cəlb etmək və ticarəti artırmaq üçün daha yaxşı qiymətlər təklif edin.
Tamamlama faizini artırın
İstifadəçilərin etimadını qazanmaq üçün tez cavab verin və keyfiyyətli xidmət göstərin.
Nə qədər çox töhfə versəniz, bir o qədər çox qazanarsınız.
Aylıq maksimum 1000 USDT qazana bilərsiniz və yekun mükafat məbləği bazardan asılı olaraq dəyişə və yoxlanıla bilər.
Kimlər Müraciət Edə Bilər?
Aktiv P2P treyderi müntəzəm reklamlar yayımlayaraq sabit aylıq mükafatlar qazanmaq istəyən
Başqa birjadakı ticarətçi daha yaxşı görünürlük və təşviqlər axtaran
Fərdi treyder alıcıdan satıcı olmağa keçməyə və reklam fəaliyyətindən qazanmağa hazır olan
Bazar böyüməsi ortağı istifadəçilərin qeydiyyatını asanlaşdıran və P2P ekosistemimizə orqanik ticarət həcmi qazandıran
MEXC ilə qazanmağa hazırsınız?
Necə Qoşulmaq Olar?
1
Müraciət edin
Müraciət formasını doldurun və son ticarət həcmi daxil olmaqla digər platformadakı ticarətçi fəaliyyətlərinizi təsdiqləyən sənədləri əlavə edin. Bu sənədlər təcrübənizi və etibarlılığınızı qiymətləndirməyimizə kömək edir.
Müraciət edin
2
Müraciət Yoxlaması
Komandamız müraciətləri həftəlik olaraq yoxlayır. Proqram məhdudiyyətləri səbəbindən mükafatların davamlılığını təmin etmək üçün hər bazara yalnız müəyyən sayda ticarətçi qəbul edilir.
3
Qəbul Edin və İşə Başlayın
Müraciətlərə həftəlik olaraq baxılır. Proqramın bütövlüyünü qorumaq məqsədilə iştirak hər bölgə üzrə müəyyən sayda ticarətçi ilə məhdudlaşır.
4
Qazanmağa Başlayın
Haqq qazanmaq və aylıq likvidlik mükafatlarınızı almaq üçün satış reklamlarını mütəmadi olaraq rəqabətcil qiymətlərlə yayımlamağa başlayın.
MEXC Likvidlik Ortaqlığı Proqramını Kəşf Edin
Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, birbaşa MEXC-in özəl nümayəndəsi ilə əlaqə saxlayın.