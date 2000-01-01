• Müsabiqədə iştirak etmək üçün minimum əmr məbləği 100 USDT-dən çox olmalıdır.
• Mükafatı almaq üçün minimum Fyuçers əmr məbləği qarşılanmalıdır. Bu şərt yerinə yetirilmədikdə, mükafat əldə edilə bilməz.
• Uğurla alındıqdan sonra istifadəçilər depozitin 2%-i qədər (maksimum 500 USDT) bonus alırlar və avtomatik olaraq sistem altı USDT-M Fyuçers cütündən birində bazar qiymətindən Təcrid Olunmuş Marja rejimi ilə bir mövqe açacaq.
• Eyni cütdə açıq mövqesi və ya gözləmədə olan əmri olan istifadəçilər bu bonusu ala bilməzlər. Bonusu almazdan əvvəl Fyuçers pul kisənizi yoxlayın.
Fyuçers Airdrop Mövqelərindən İstifadə Qaydaları
1.Fyuçers mövqe airdrop-unu kampaniya səhifəsindən əldə edin, sonra isə Fyuçers treydinq səhifəsinə keçərək dərhal baxın.
2.İstifadəçilər mövqedən əldə olunan airdrop-a marja əlavə edərək potensial gəliri artıra, onun üçün TP/SL (gəlir götürmək/stop-itki) sifarişləri təyin edə və ya mövqeni bağlaya bilər. Mövqe bağlandıqdan sonra, əgər airdrop mövqeyi gəlir gətiribsə, əldə edilmiş PNL (gəlir və zərər) istifadəçinin Fyuçers hesabına köçürüləcək, airdrop-dan qalan marja isə avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Airdrop mövqeyi zərərə gedərsə (marja əlavə edilmədiyi halda), maksimum zərər yalnız həmin airdrop mövqeyinin özü ilə məhdudlaşacaq. Daha ətraflı məlumat üçün rəsmi təlimatlarla tanış olun./az-AZ/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Təsdiqləmə Qaydaları
1. İstifadəçilər öz ödəniş üsullarından istifadə edərək depozit qoymalıdırlar. Bank transferi vasitəsilə depozit qoymaq üçün, zəhmət olmasa, istinad kodunun düzgün daxil edildiyinə əmin olun.
2. MEXC bütün istifadəçilərə ciddi təsdiqləmə prosedurları tətbiq edir. Elektron skriptlər, botlar, təkrarlanan əməliyyatlar və ya avtomatlaşdırılmış hesab qeydiyyatları daxil, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq hər hansı texniki manipulyasiyadan istifadə dərhal diskvalifikasiya ilə nəticələnəcək. Bu qayda belə üsullardan yalnız qeydiyyat və ya iştirakın müəyyən mərhələlərində istifadə edilsə belə ciddi şəkildə tətbiq olunur. Bundan əlavə, "MEXC Alış," "MEXC Giriş," "MEXC Rəsmi" və ya "MEXC OTC" kimi açar sözlərə yönəlmiş aldadıcı SEO praktikasından istifadə edən istifadəçilər də müsabiqədən diskvalifikasiya olunacaqlar.
3. MEXC bu müsabiqənin son qərarını vermək və zərərli fəaliyyətlərə və ya platformanın sui-istifadəsinə qarşı müvafiq tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır.
4. Bütün iştirakçılar MEXC-in Xidmət Şərtlərinə ciddi şəkildə riayət etməlidirlər. MEXC müsabiqə zamanı birdən çox hesab qeydiyyatdan keçirən və ya qanunsuz və ya fırıldaqçı məqsədlərə yönəlmiş fəaliyyətlər daxil olmaqla fırıldaqçılıq və ya sui-istifadə halları ilə məşğul olan istifadəçiləri diskvalifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.
MEXC bu şərtlər haqqında son qərar vermək hüququnu özündə saxlayır. Qeyd edək ki, bu şərtlər dəyişdirilə bilər və ya müsabiqə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən ləğv oluna bilər. İstifadəçilərə ən son müsabiqə şərtləri barədə məlumatlı olmaq tövsiyə olunur.
6. Bu şərtlər MEXC-in İstifadəçi Müqaviləsi və Gizlilik Siyasətinin ayrılmaz bir hissəsidir. Hər hansı bir ziddiyyət yarandıqda, bu şərtlər üstünlük təşkil edəcək.