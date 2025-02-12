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سعر Zyrri (ZYR) المباشر لليوم هو USD 0.00047954 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZYR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zyrri الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94 - تغيير سعر Zyrri خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zyrri (ZYR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.0001921930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.0002759878 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.003530492895021794 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ -0.0001921930 -40.07% 60 يوم $ -0.0002759878 -57.55% 90 يوم $ -0.003530492895021794 -88.04%

تحليل سعر Zyrri (ZYR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyrri: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00047958$ 0.00047958 $ 0.00047958 24 ساعة مرتفع $ 0.00048103$ 0.00048103 $ 0.00048103 عالية طوال الوقت $ 0.138269$ 0.138269 $ 0.138269 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -42.78%

معلومات سوق Zyrri (ZYR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: