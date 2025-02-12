سعر Zyrri (ZYR)
سعر Zyrri (ZYR) المباشر لليوم هو USD 0.00047954. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZYR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zyrri الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94
- تغيير سعر Zyrri خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.0001921930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.0002759878 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyrri مقابل USD هو $ -0.003530492895021794 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ -0.0001921930
|-40.07%
|60 يوم
|$ -0.0002759878
|-57.55%
|90 يوم
|$ -0.003530492895021794
|-88.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyrri: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-0.09%
-42.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Zyrri is a ZRC-20 token that empowers and protects data while giving back control of individuals over their informations. Zyrri is a personal token that authenticates individuals Identity through electronic means by storing a collection of personal data. As Zyrri token owners, you take part in a living space and network of Eco-villages : Tumaïni Eco-habitats designed to provide access to sustainable, ecological and secured services"
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