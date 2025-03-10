سعر ZYRO (ZYRO)
سعر ZYRO (ZYRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.69K. يتم تحديث سعر ZYRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZYRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.48K
- تغيير سعر ZYRO خلال اليوم هو -1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 917.27M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZYRO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZYRO.
خلال اليوم، كان سعر ZYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZYRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZYRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZYRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
-1.94%
+60.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZYRO إلى AUD
A$--
|1 ZYRO إلى GBP
￡--
|1 ZYRO إلى EUR
€--
|1 ZYRO إلى USD
$--
|1 ZYRO إلى MYR
RM--
|1 ZYRO إلى TRY
₺--
|1 ZYRO إلى JPY
¥--
|1 ZYRO إلى RUB
₽--
|1 ZYRO إلى INR
₹--
|1 ZYRO إلى IDR
Rp--
|1 ZYRO إلى PHP
₱--
|1 ZYRO إلى EGP
￡E.--
|1 ZYRO إلى BRL
R$--
|1 ZYRO إلى CAD
C$--
|1 ZYRO إلى BDT
৳--
|1 ZYRO إلى NGN
₦--
|1 ZYRO إلى UAH
₴--
|1 ZYRO إلى VES
Bs--
|1 ZYRO إلى PKR
Rs--
|1 ZYRO إلى KZT
₸--
|1 ZYRO إلى THB
฿--
|1 ZYRO إلى TWD
NT$--
|1 ZYRO إلى CHF
Fr--
|1 ZYRO إلى HKD
HK$--
|1 ZYRO إلى MAD
.د.م--
|1 ZYRO إلى MXN
$--