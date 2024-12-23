سعر Zygo The Frog (ZYGO)
سعر Zygo The Frog (ZYGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.33K. يتم تحديث سعر ZYGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zygo The Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.53K
- تغيير سعر Zygo The Frog خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.67%
|30 يوم
|$ 0
|-29.22%
|60 يوم
|$ 0
|-70.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zygo The Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-2.67%
-21.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zygo the frog is an erc-20 meme token being developed to be the native token of the Zygos ecosystem and animated series. Its purpose is to develop a large following based on the characters persona and adventures. Plan is for an eventual YouTube channel where monthly animated series based on this character will be released. Currently we are growing the community with over 20 followers on x and 1500 on telegram in a span of a week. This would be the first meme coin with an animated series based on the character as far as we are aware.
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