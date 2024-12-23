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سعر Zygo The Frog (ZYGO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.33K . يتم تحديث سعر ZYGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zygo The Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.53K - تغيير سعر Zygo The Frog خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Zygo The Frog (ZYGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zygo The Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.67% 30 يوم $ 0 -29.22% 60 يوم $ 0 -70.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zygo The Frog (ZYGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zygo The Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00363639$ 0.00363639 $ 0.00363639 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -21.68%

معلومات سوق Zygo The Frog (ZYGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: