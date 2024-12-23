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سعر Zyfi (ZFI) المباشر لليوم هو USD 0.03400173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 506.04K . يتم تحديث سعر ZFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zyfi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K - تغيير سعر Zyfi خلال اليوم هو -5.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.85M

أداء سعر Zyfi (ZFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ -0.00180295977872089 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ -0.0084827720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00180295977872089 -5.03% 30 يوم $ -0.0084827720 -24.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zyfi (ZFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyfi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03380039$ 0.03380039 $ 0.03380039 24 ساعة مرتفع $ 0.03620476$ 0.03620476 $ 0.03620476 عالية طوال الوقت $ 0.060337$ 0.060337 $ 0.060337 تغير السعر (1 ساعة) -1.85% تغير السعر (1يوم) -5.03% تغير السعر (7 أيام) -31.03%

معلومات سوق Zyfi (ZFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: