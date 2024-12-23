سعر Zyfi (ZFI)
سعر Zyfi (ZFI) المباشر لليوم هو USD 0.03400173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 506.04K. يتم تحديث سعر ZFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zyfi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K
- تغيير سعر Zyfi خلال اليوم هو -5.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.85M
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خلال اليوم، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ -0.00180295977872089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ -0.0084827720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyfi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00180295977872089
|-5.03%
|30 يوم
|$ -0.0084827720
|-24.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyfi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
-5.03%
-31.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zyfi is a paymaster-as-a-service on the ZKsync Era Blockchain, enabling users to pay with any ERC-20 token as gas and satisfy any type of sponsorship logic. We are an infrastructure project leveraging native Account Abstraction to allow EOAs to connect to Paymaster contracts especially on ZKsync Era blockchain. Zyfi has built this paymaster-as-a-service which is truly flexible, audited (by Cantina, audits in docs), and easy to integrate for Dapps on the ZKsync Era blockchain. Two main products have been released so far: 1/ A seamless, flexible, audited API: This enables Dapps to let their users pay with any token as gas and accommodate any sponsorship logic. 2/A 'one-for-all' permissionless multi-signer paymaster: Dapps can start using this paymaster by simply depositing funds and adding a signer address. Once done, it can be interacted as if it's Dapp's own custom paymaster; thus removing the need to deploy paymaster at all.
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