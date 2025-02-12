سعر Zydio AI (ZDAI)
سعر Zydio AI (ZDAI) المباشر لليوم هو USD 0.00002192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zydio AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89
- تغيير سعر Zydio AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.0000095379 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.0000026928 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.000017513044705161915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000095379
|-43.51%
|60 يوم
|$ -0.0000026928
|-12.28%
|90 يوم
|$ -0.000017513044705161915
|-44.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zydio AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zydio AI is a cryptocurrency token at the forefront of artificial intelligence, developing innovative solutions that bridge the gap between humans and machines. Their core mission is to democratize access to AI technology and make it easier and more intuitive to use. Zydio AI's Products and Services: - AI Voice Assistant: A virtual assistant that understands voice commands and can perform various tasks, like setting reminders, checking the weather, or ordering food. - Text to Speech: Converts written text into natural-sounding speech, making it easier to consume information on the go. - Speech to Text: Transcribes spoken words into written text with high accuracy, saving time on tasks like dictation and transcription. - AI Music Creator: Assists musicians and producers in creating unique music compositions by leveraging AI and machine learning. - AI Voice Over: Generates high-quality voice-overs in various styles and accents for audio content creation. - AI Wallet Bot: Manages multiple cryptocurrency wallets in one place, simplifying organization and tracking of digital assets. Key Benefits of Zydio AI's Solutions: - Increased Efficiency: Automates tasks and saves time. - Enhanced Creativity: Provides tools to spark new ideas and streamline creative processes. - Improved Accessibility: Makes information and communication more accessible for everyone. - Unparalleled Convenience: Offers user-friendly interfaces and seamless integration across platforms. - Cost-Effectiveness: Saves money on resources like voice actors and transcription services. Zydio AI is revolutionizing various industries: - Communication: Streamlining interactions and automating tasks with AI-powered tools. - Content Creation: Empowering creators with AI assistance for music production and voice-overs. - Finance: Simplifying cryptocurrency management with intelligent AI wallets.
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