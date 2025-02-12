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سعر Zydio AI (ZDAI) المباشر لليوم هو USD 0.00002192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zydio AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89 - تغيير سعر Zydio AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zydio AI (ZDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.0000095379 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.0000026928 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zydio AI مقابل USD هو $ -0.000017513044705161915 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000095379 -43.51% 60 يوم $ -0.0000026928 -12.28% 90 يوم $ -0.000017513044705161915 -44.41%

تحليل سعر Zydio AI (ZDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zydio AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03064209$ 0.03064209 $ 0.03064209 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Zydio AI (ZDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: