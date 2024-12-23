سعر Zyberswap (ZYB)
سعر Zyberswap (ZYB) المباشر لليوم هو USD 0.00843862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.39K. يتم تحديث سعر ZYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zyberswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 738.63
- تغيير سعر Zyberswap خلال اليوم هو -5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.70M
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خلال اليوم، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ -0.000529426517476125 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.0079126728 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.0054248537 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.00151483292848674 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000529426517476125
|-5.90%
|30 يوم
|$ +0.0079126728
|+93.77%
|60 يوم
|$ +0.0054248537
|+64.29%
|90 يوم
|$ +0.00151483292848674
|+21.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyberswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-5.90%
-37.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.
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