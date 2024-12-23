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سعر Zyberswap (ZYB) المباشر لليوم هو USD 0.00843862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.39K . يتم تحديث سعر ZYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zyberswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 738.63 - تغيير سعر Zyberswap خلال اليوم هو -5.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.70M

أداء سعر Zyberswap (ZYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ -0.000529426517476125 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.0079126728 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.0054248537 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zyberswap مقابل USD هو $ +0.00151483292848674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000529426517476125 -5.90% 30 يوم $ +0.0079126728 +93.77% 60 يوم $ +0.0054248537 +64.29% 90 يوم $ +0.00151483292848674 +21.88%

تحليل سعر Zyberswap (ZYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zyberswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00830536$ 0.00830536 $ 0.00830536 24 ساعة مرتفع $ 0.00896805$ 0.00896805 $ 0.00896805 عالية طوال الوقت $ 23.1$ 23.1 $ 23.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -5.90% تغير السعر (7 أيام) -37.00%

معلومات سوق Zyberswap (ZYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: