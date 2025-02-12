سعر ZUZU COIN (ZUZU)
سعر ZUZU COIN (ZUZU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZUZU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZUZU COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.10
- تغيير سعر ZUZU COIN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZUZU COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZUZU COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZUZU COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZUZU COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.08%
|60 يوم
|$ 0
|-44.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZUZU COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZUZU Meme token powered by the spirit of a thousand memes
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