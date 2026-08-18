سعر Zuzalu Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Zuzalu Inu (ZUZALU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZUZALU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZUZALU.

يحتل Zuzalu Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,664، مع عرض متداول قدره 1.00B ZUZALU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZUZALU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03370959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZUZALU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zuzalu Inu (ZUZALU)

القيمة السوقية $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zuzalu Inu هي $ 66.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZUZALU يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.66K.