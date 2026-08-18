سعر zuzalu اليوم

السعر المباشر لمشروع zuzalu (ZUZALU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZUZALU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZUZALU.

يحتل zuzalu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,054,981، مع عرض متداول قدره 1,000.00T ZUZALU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZUZALU بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZUZALU بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق zuzalu (ZUZALU)

القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ zuzalu هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZUZALU يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.