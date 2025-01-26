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سعر ZUSD (ZUSD) المباشر لليوم هو USD 1.034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.13M . يتم تحديث سعر ZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.42 - تغيير سعر ZUSD خلال اليوم هو +3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.50M

أداء سعر ZUSD (ZUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZUSD مقابل USD هو $ +0.03846141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZUSD مقابل USD هو $ +0.0370872018 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZUSD مقابل USD هو $ +0.0370872018 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03846141 +3.86% 30 يوم $ +0.0370872018 +3.59% 60 يوم $ +0.0370872018 +3.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZUSD (ZUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995543$ 0.995543 $ 0.995543 24 ساعة مرتفع $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 عالية طوال الوقت $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.86% تغير السعر (7 أيام) +3.59%

معلومات سوق ZUSD (ZUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: