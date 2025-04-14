سعر ZURRENCY (ZURR)
سعر ZURRENCY (ZURR) المباشر لليوم هو USD 0.122576. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZURRENCY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.47K
- تغيير سعر ZURRENCY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZURRENCY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZURRENCY مقابل USD هو $ -0.0919744603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZURRENCY مقابل USD هو $ -0.1156068679 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZURRENCY مقابل USD هو $ -2.6491927855454045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0919744603
|-75.03%
|60 يوم
|$ -0.1156068679
|-94.31%
|90 يوم
|$ -2.6491927855454045
|-95.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZURRENCY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.
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