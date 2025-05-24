سعر Zunami USD (ZUNUSD)
سعر Zunami USD (ZUNUSD) المباشر لليوم هو USD 0.086884. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZUNUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zunami USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zunami USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZUNUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZUNUSD.
خلال اليوم، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.0792334120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.0792471309 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.8778721301489567 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0792334120
|-91.19%
|60 يوم
|$ -0.0792471309
|-91.21%
|90 يوم
|$ -0.8778721301489567
|-90.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zunami USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, whose collateral is utilized in omnipools and differentiated among various profit-generating strategies. The Omni pool operates as a Yield Aggregator by providing liquidity to the multiple strategies and reinvesting profits. Each zunStable is backed by its own Omni pool, managed through DAO governance. The DAO manages the addition of new strategies and the rebalancing of of funds among them.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZUNUSD إلى VND
₫2,227.792644
|1 ZUNUSD إلى AUD
A$0.13293252
|1 ZUNUSD إلى GBP
￡0.06342532
|1 ZUNUSD إلى EUR
€0.07558908
|1 ZUNUSD إلى USD
$0.086884
|1 ZUNUSD إلى MYR
RM0.36751932
|1 ZUNUSD إلى TRY
₺3.37804992
|1 ZUNUSD إلى JPY
¥12.3853142
|1 ZUNUSD إلى RUB
₽6.90467148
|1 ZUNUSD إلى INR
₹7.39122188
|1 ZUNUSD إلى IDR
Rp1,401.35464252
|1 ZUNUSD إلى KRW
₩118.69397008
|1 ZUNUSD إلى PHP
₱4.80816056
|1 ZUNUSD إلى EGP
￡E.4.33377392
|1 ZUNUSD إلى BRL
R$0.49002576
|1 ZUNUSD إلى CAD
C$0.11903108
|1 ZUNUSD إلى BDT
৳10.58594656
|1 ZUNUSD إلى NGN
₦138.12992088
|1 ZUNUSD إلى UAH
₴3.60742368
|1 ZUNUSD إلى VES
Bs8.167096
|1 ZUNUSD إلى PKR
Rs24.49433728
|1 ZUNUSD إلى KZT
₸44.441166
|1 ZUNUSD إلى THB
฿2.82286116
|1 ZUNUSD إلى TWD
NT$2.60391348
|1 ZUNUSD إلى AED
د.إ0.31886428
|1 ZUNUSD إلى CHF
Fr0.07124488
|1 ZUNUSD إلى HKD
HK$0.68030172
|1 ZUNUSD إلى MAD
.د.م0.79846396
|1 ZUNUSD إلى MXN
$1.67164816