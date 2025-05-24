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سعر Zunami USD (ZUNUSD) المباشر لليوم هو USD 0.086884 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZUNUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zunami USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zunami USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zunami USD (ZUNUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.0792334120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.0792471309 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zunami USD مقابل USD هو $ -0.8778721301489567 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0792334120 -91.19% 60 يوم $ -0.0792471309 -91.21% 90 يوم $ -0.8778721301489567 -90.99%

تحليل سعر Zunami USD (ZUNUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zunami USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.74%

معلومات سوق Zunami USD (ZUNUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: