سعر Zunami Governance Token (ZUN)
سعر Zunami Governance Token (ZUN) المباشر لليوم هو USD 0.03287588. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.15M. يتم تحديث سعر ZUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zunami Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45K
- تغيير سعر Zunami Governance Token خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.94M
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خلال اليوم، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ +0.00120814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ -0.0157722593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ +0.0119327247 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ -0.04652970168056379 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00120814
|+3.82%
|30 يوم
|$ -0.0157722593
|-47.97%
|60 يوم
|$ +0.0119327247
|+36.30%
|90 يوم
|$ -0.04652970168056379
|-58.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zunami Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+3.82%
-38.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions.
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