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سعر Zunami Governance Token (ZUN) المباشر لليوم هو USD 0.03287588 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.15M . يتم تحديث سعر ZUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zunami Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45K - تغيير سعر Zunami Governance Token خلال اليوم هو +3.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.94M

أداء سعر Zunami Governance Token (ZUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ +0.00120814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ -0.0157722593 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ +0.0119327247 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zunami Governance Token مقابل USD هو $ -0.04652970168056379 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00120814 +3.82% 30 يوم $ -0.0157722593 -47.97% 60 يوم $ +0.0119327247 +36.30% 90 يوم $ -0.04652970168056379 -58.59%

تحليل سعر Zunami Governance Token (ZUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zunami Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03161907$ 0.03161907 $ 0.03161907 24 ساعة مرتفع $ 0.03404303$ 0.03404303 $ 0.03404303 عالية طوال الوقت $ 0.618813$ 0.618813 $ 0.618813 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) +3.82% تغير السعر (7 أيام) -38.62%

معلومات سوق Zunami Governance Token (ZUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: