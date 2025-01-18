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سعر Zunami ETH (ZUNETH) المباشر لليوم هو USD 3,381.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZUNETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zunami ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.87K - تغيير سعر Zunami ETH خلال اليوم هو +1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zunami ETH (ZUNETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zunami ETH مقابل USD هو $ +53.71 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zunami ETH مقابل USD هو $ +883.4547193100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zunami ETH مقابل USD هو $ +256.2654028500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zunami ETH مقابل USD هو $ +790.7239256115814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +53.71 +1.61% 30 يوم $ +883.4547193100 +26.13% 60 يوم $ +256.2654028500 +7.58% 90 يوم $ +790.7239256115814 +30.53%

تحليل سعر Zunami ETH (ZUNETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zunami ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,316.35$ 3,316.35 $ 3,316.35 24 ساعة مرتفع $ 3,404.74$ 3,404.74 $ 3,404.74 عالية طوال الوقت $ 4,211.23$ 4,211.23 $ 4,211.23 تغير السعر (1 ساعة) +1.95% تغير السعر (1يوم) +1.61% تغير السعر (7 أيام) +2.45%

معلومات سوق Zunami ETH (ZUNETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: