معلومات سعر ZORBY (ZORBY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00005115 $ 0.00005115 $ 0.00005115 24 ساعة منخفض $ 0.00007807 $ 0.00007807 $ 0.00007807 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00005115$ 0.00005115 $ 0.00005115 24 ساعة مرتفع $ 0.00007807$ 0.00007807 $ 0.00007807 عالية طوال الوقت $ 0.00029362$ 0.00029362 $ 0.00029362 أدنى سعر $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 تغير السعر (1 ساعة) -4.00% تغير السعر (1يوم) -4.65% تغير السعر (7 أيام) +60.48% تغير السعر (7 أيام) +60.48%

سعر ZORBY (ZORBY) في الوقت الحقيقي هو $0.00006314. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZORBY بين أدنى سعر $ 0.00005115 وأعلى سعر $ 0.00007807، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZORBY على الإطلاق هو $ 0.00029362، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003041.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZORBY -4.00% على مدار الساعة الماضية، -4.65% على مدار 24 ساعة، و +60.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZORBY (ZORBY)

القيمة السوقية $ 63.14K$ 63.14K $ 63.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.14K$ 63.14K $ 63.14K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZORBY هي $ 63.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZORBY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.14K.