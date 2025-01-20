شعار Zora AI

سعر Zora AI (ZORA)

USD

مخطط سعر Zora AI (ZORA) المباشر

$0.319038
$0.319038$0.319038
+23.70%(1D)

سعر Zora AI (ZORA) لليوم

سعر Zora AI (ZORA) المباشر لليوم هو USD 0.319038. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.56K. يتم تحديث سعر ZORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zora AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56K
- تغيير سعر Zora AI خلال اليوم هو +23.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 992.24K

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أداء سعر Zora AI (ZORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ +0.061325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.061325+23.80%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Zora AI (ZORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zora AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.257714
$ 0.257714$ 0.257714

$ 0.337825
$ 0.337825$ 0.337825

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

-2.33%

+23.80%

-81.80%

معلومات سوق Zora AI (ZORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 316.56K
$ 316.56K$ 316.56K

$ 22.56K
$ 22.56K$ 22.56K

992.24K
992.24K 992.24K

ما هو Zora AI ( ZORA )

ZoraAI agents are designed to take the complexity out of everyday tasks, leaving you with more time and energy to focus on what matters most. With their powerful automation and adaptability, your life and work will become more efficient and effortless. With ZoraAI, you’re in control. The customizable agents feature lets you mix and match your favorite tools and capabilities from different agents to build one that’s perfectly tailored to your needs. Whether you want a multitasking powerhouse or a focused specialist, your personalized agent is designed to work exactly how you want it to—no coding required.

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المصدر Zora AI (ZORA)

الموقع الرسمي

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عملة ZORA إلى العملات المحلية

1 ZORA إلى AUD
A$0.51365118
1 ZORA إلى GBP
0.26161116
1 ZORA إلى EUR
0.30946686
1 ZORA إلى USD
$0.319038
1 ZORA إلى MYR
RM1.435671
1 ZORA إلى TRY
11.34499128
1 ZORA إلى JPY
¥49.88797206
1 ZORA إلى RUB
32.78753526
1 ZORA إلى INR
27.61911966
1 ZORA إلى IDR
Rp5,230.13031072
1 ZORA إلى PHP
18.66691338
1 ZORA إلى EGP
￡E.16.06994406
1 ZORA إلى BRL
R$1.93656066
1 ZORA إلى CAD
C$0.45941472
1 ZORA إلى BDT
38.75992662
1 ZORA إلى NGN
496.94315994
1 ZORA إلى UAH
13.4314998
1 ZORA إلى VES
Bs17.54709
1 ZORA إلى PKR
Rs88.89036756
1 ZORA إلى KZT
169.249659
1 ZORA إلى THB
฿11.00043024
1 ZORA إلى TWD
NT$10.49954058
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Fr0.29032458
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