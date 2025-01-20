سعر Zora AI (ZORA)
سعر Zora AI (ZORA) المباشر لليوم هو USD 0.319038. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.56K. يتم تحديث سعر ZORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zora AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56K
- تغيير سعر Zora AI خلال اليوم هو +23.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 992.24K
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خلال اليوم، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ +0.061325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.061325
|+23.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zora AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.33%
+23.80%
-81.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZoraAI agents are designed to take the complexity out of everyday tasks, leaving you with more time and energy to focus on what matters most. With their powerful automation and adaptability, your life and work will become more efficient and effortless. With ZoraAI, you’re in control. The customizable agents feature lets you mix and match your favorite tools and capabilities from different agents to build one that’s perfectly tailored to your needs. Whether you want a multitasking powerhouse or a focused specialist, your personalized agent is designed to work exactly how you want it to—no coding required.
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