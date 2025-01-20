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سعر Zora AI (ZORA) المباشر لليوم هو USD 0.319038 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.56K . يتم تحديث سعر ZORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zora AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56K - تغيير سعر Zora AI خلال اليوم هو +23.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 992.24K

أداء سعر Zora AI (ZORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ +0.061325 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zora AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.061325 +23.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zora AI (ZORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zora AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.257714$ 0.257714 $ 0.257714 24 ساعة مرتفع $ 0.337825$ 0.337825 $ 0.337825 عالية طوال الوقت $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 تغير السعر (1 ساعة) -2.33% تغير السعر (1يوم) +23.80% تغير السعر (7 أيام) -81.80%

معلومات سوق Zora AI (ZORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: