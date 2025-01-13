سعر Zoopia (ZOOA)
سعر Zoopia (ZOOA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZOOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zoopia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.34
- تغيير سعر Zoopia خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zoopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoopia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoopia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-21.54%
|60 يوم
|$ 0
|+65.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoopia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.30%
-10.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zoopia is an innovative platform dedicated to Bitcoin ecosystem staking, providing a secure, efficient, and captivating staking service for cryptocurrency holders. Our vision is to create a vibrant digital zoo where users stake their BRC20 tokens, earning stable and substantial returns while participating in an automatic compounding process. Key Features - Non-Custodial Staking - BRC20/ARC20 Support - Auto-Compounding - Diverse Staking Options - Community Governance
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