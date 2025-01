ما هو Zoopia ( ZOOA )

Zoopia is an innovative platform dedicated to Bitcoin ecosystem staking, providing a secure, efficient, and captivating staking service for cryptocurrency holders. Our vision is to create a vibrant digital zoo where users stake their BRC20 tokens, earning stable and substantial returns while participating in an automatic compounding process. Key Features - Non-Custodial Staking - BRC20/ARC20 Support - Auto-Compounding - Diverse Staking Options - Community Governance

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!