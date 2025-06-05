سعر Zoomie (ZOOMIE)
سعر Zoomie (ZOOMIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.07K. يتم تحديث سعر ZOOMIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zoomie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zoomie خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M
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خلال اليوم، كان سعر Zoomie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoomie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoomie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoomie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoomie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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