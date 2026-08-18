سعر Zoof Wallet اليوم

السعر المباشر لمشروع Zoof Wallet (ZOOF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZOOF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZOOF.

يحتل Zoof Wallet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,738، مع عرض متداول قدره 1.00B ZOOF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZOOF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00290166، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZOOF بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و+1.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zoof Wallet (ZOOF)

القيمة السوقية $ 39.74K$ 39.74K $ 39.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.74K$ 39.74K $ 39.74K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zoof Wallet هي $ 39.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZOOF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.74K.